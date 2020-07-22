2020-07-22T14:30:52+03:00
Происшествия

Переполненный морг в Туле: следователи возбудили уголовное дело

Ранее на работу морга поступали жалобы
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По факту выявленных нарушений в тульском морге было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». В обстоятельствах дела разбираются следователи.

Ранее на работу морга поступали жалобы. В том числе речь шла о нарушении хранения тел, навязывании платных услуг. Есть данные и о несоблюдении правил дезинфекции и нарушении порядка организации и производства судмедэкспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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