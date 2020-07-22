2020-07-22T12:56:33+03:00
Общество

В Туле проверили соответствие вывесок требованиям

Поделиться:
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВАФото: Юлия КУЗНЕЦОВА
Изменить размер текста:

22 июля в Туле состоялся рейд управления по административно-техническому надзору по контролю за состоянием вывесок торговых объектов.

В зоне особого внимания находятся центральные улицы города: проспект Ленина, Красноармейский проспект от ул Советской до Лейтейзена. Здесь можно размещать вывески только 2 типов - «объемные буквы» без подложки и панель-кронштейн.

В общей зоне можно будет добавить подсветку. К остальной части города есть одно требование - размер вывески должен занимать не больше 70% длины фасада здания.

С проверками сотрудники УАТН ходят еженедельно. Предпринимателю или должностному лицу торговой точки сообщают, что вывеску нужно изменить, на это дается 30 дней. Если до этого времени собственники нарушения не устранят, им выписывают штраф. Для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 10 до 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперштаб перестал ежедневно публиковать карту распространения коронавируса в Тульской области
Переполненный морг в Туле: следователи возбудили уголовное дело
Из строителей – в сельское хозяйство: как появилось фермерское подворье в Малых озерках
В Туле проверили соответствие вывесок требованиям
Туляки могут отправить заявление на замену прав в МРЭО электронной почтой
В Туле двое мужчин сломали плавающий фонтан в Баташевском саду
Из окна на 16 этаже выпала тулячка
Погода в Туле 22 июля: переменная облачность и дождь
Жители Южной части Тулы просидят без воды целые сутки
С 22 июля улица Демонстрации в Туле снова станет недоступна для движения
В Тульской области обнаружили семь очагов бешенства
Жительница Тульской области доскандалилась с мужем до девяти месяцев в тюрьме
22 июля в Туле снова произойдет массовое отключение света
В Тульской области сельхозпредприятие складировало гнилую свеклу на земельных участках
В Тульской области Ока затопила пляжи
Туляк продал девочке-подростку наркотик