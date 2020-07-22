В Туле проверили соответствие вывесок требованиям

22 Июль 2020 2020-07-22T12:56:33+03:00

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22 июля в Туле состоялся рейд управления по административно-техническому надзору по контролю за состоянием вывесок торговых объектов.

В зоне особого внимания находятся центральные улицы города: проспект Ленина, Красноармейский проспект от ул Советской до Лейтейзена. Здесь можно размещать вывески только 2 типов - «объемные буквы» без подложки и панель-кронштейн.

В общей зоне можно будет добавить подсветку. К остальной части города есть одно требование - размер вывески должен занимать не больше 70% длины фасада здания.

С проверками сотрудники УАТН ходят еженедельно. Предпринимателю или должностному лицу торговой точки сообщают, что вывеску нужно изменить, на это дается 30 дней. Если до этого времени собственники нарушения не устранят, им выписывают штраф. Для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 10 до 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU