2020-07-22T10:43:05+03:00
Общество

Туляки могут отправить заявление на замену прав в МРЭО электронной почтой

Мария ВЛАСОВА
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Туляки могут отправить заявление на замену прав в выбранное отделение ГИБДД электронной почтой. Также к заявлению нужно приложить следующие документы: - копию паспорта; - копию медицинского заключения о годности к управлению транспортными средствами (в случае замены водительского удостоверения по истечению срока действия);

- копию квитанции об оплате государственной пошлины; - копию ранее выданного водительского удостоверения на право управления транспортными средствами (при наличии). Сотрудники Госавтоинспекции в течении 1 рабочего дня после подачи заявления, свяжутся с заявителем и назначат время для возможности предоставления услуги. Заявителю необходимо прибыть в выбранное подразделение и предоставить оригиналы документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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