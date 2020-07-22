Туляки могут отправить заявление на замену прав в МРЭО электронной почтой
Туляки могут отправить заявление на замену прав в выбранное отделение ГИБДД электронной почтой. Также к заявлению нужно приложить следующие документы: - копию паспорта; - копию медицинского заключения о годности к управлению транспортными средствами (в случае замены водительского удостоверения по истечению срока действия);
- копию квитанции об оплате государственной пошлины; - копию ранее выданного водительского удостоверения на право управления транспортными средствами (при наличии). Сотрудники Госавтоинспекции в течении 1 рабочего дня после подачи заявления, свяжутся с заявителем и назначат время для возможности предоставления услуги. Заявителю необходимо прибыть в выбранное подразделение и предоставить оригиналы документов.
ИСТОЧНИК KP.RU