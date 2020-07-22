2020-07-22T10:18:23+03:00
Происшествия

В Туле двое мужчин сломали плавающий фонтан в Баташевском саду

Водная "забава" вышла из-под контроля
Мария ВЛАСОВА
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Фото: стоп-кадр видео Валерии ЛаринойФото: стоп-кадр видео Валерии Лариной
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В Туле двое мужчин сломали плавающий фонтан в Баташевском саду. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах мужчины купаются в водоеме. Вскоре они решают пообливаться из фонтана. Но оборудование не выдерживает примененной силы и выходит из строя.

Произошедшее также с берега снимала знакомая мужчин. Впрочем, никаких мер никто из троицы после случившегося не принял. Все они покинули место случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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