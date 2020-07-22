В Туле двое мужчин сломали плавающий фонтан в Баташевском саду
Водная "забава" вышла из-под контроля
Фото: стоп-кадр видео Валерии Лариной
Изменить размер текста:
В Туле двое мужчин сломали плавающий фонтан в Баташевском саду. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах мужчины купаются в водоеме. Вскоре они решают пообливаться из фонтана. Но оборудование не выдерживает примененной силы и выходит из строя.
Произошедшее также с берега снимала знакомая мужчин. Впрочем, никаких мер никто из троицы после случившегося не принял. Все они покинули место случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU