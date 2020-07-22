2020-07-22T09:26:23+03:00
Общество

Погода в Туле 22 июля: переменная облачность и дождь

Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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22 июля в Туле ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет дуть западный, северо-западный 5-10 м/с. Воздух прогреется до +21 ºС. Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

Из-за прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений с 13 июля в ГУ МЧС России по Тульской области развернули штаб по контролю за складывающейся обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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