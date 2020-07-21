В Тульской области сельхозпредприятие складировало гнилую свеклу на земельных участках

21 Июль 2020 2020-07-21T17:58:33+03:00

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В районе д. Сухотино Богородицкого района предприятие разместило свалку гнилой сахарной свеклы на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения. К таким выводам пришла Тульская природоохранная прокуратура.

Генеральный директор организации привлечен к административной ответственности по статье «невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и предотвращению процессов, ухудшающих качественное состояние земель».

Ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей.

В настоящее время предприятие провело рекультивацию земельных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU