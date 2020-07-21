Туляк продал девочке-подростку наркотик
Ему назначено 11 лет лишения свободы
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В Туле 20-летний молодой человек продал девочке-подростку наркотическое средство метадон массой 0,08 граммов.
Он признан виновным по статье "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении несовершеннолетнего".
Суд учел мнение государственного обвинения о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU