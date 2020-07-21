Туляк продал девочке-подростку наркотик

21 Июль 2020 2020-07-21T17:53:03+03:00

Ему назначено 11 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Туле 20-летний молодой человек продал девочке-подростку наркотическое средство метадон массой 0,08 граммов.

Он признан виновным по статье "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении несовершеннолетнего".

Суд учел мнение государственного обвинения о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU