Более 300 туляков вернулись из-за рубежа во время пандемии

21 Июль 2020 2020-07-21T17:48:40+03:00

На этой неделе запланировано еще 17 рейсов

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301 туляк вернулся из-за рубежа во время пандемии. Больше всего жителей Тульской области прилетело из Таиланда – 55, Узбекистана – 33, Армении – 22, ОАЭ – 20, Таджикистана – 20, США – 17, Индии – 17.

На этой неделе запланировано еще 17 рейсов из-за границы. Самолеты приземлятся в Москве и Калуге.

Всех прибывших в аэропортах встретят представители регионального правительства и в сопровождении медиков доставят в Тульскую область на автобусах.

Туляки, находящиеся за границей, для регистрации на рейс и получения помощи могут воспользоваться сайтом gosuslugi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU