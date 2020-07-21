2020-07-21T17:17:51+03:00
Звезды

В тульской галерее «Ясная Поляна» откроется выставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 1941 — 1945»

Экспозиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В Туле с 24 июля в галерее «Ясная Поляна» начнет свою работу выставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 1941 — 1945», приуроченная к 75-летию Великой Победы. Выставка организована музеем-усадьбой «Ясная Поляна» совместно с московским Мультимедиа Арт Музеем.

Великая отечественная война стала самым страшным событием на страница истории России XX века. Но вместе с тем она выявила те героические свойства русского характера, которые позволили народу эту войну выиграть. Среди тысяч фотокорреспондентов из 72 стран, участвовавших во Второй Мировой войне, именно русские фотографы оставили наиболее пронзительные свидетельства этого страшного времени, проявляя героизм в условиях, когда самонаведение объектива на резкость казалось невозможным ни физически, ни морально. Они добровольцами шли на фронт и под пулями создавали фотообразы, ставшие великими. Имена этих фотографов прочно вошли в историю отечественной фотографии и советской журналистики.

В экспозиции представлены фотографии Евгения Халдея, Дмитрия Бальтерманца, Эммануила Евзерихина, Всеволода Тарасевича, Аркадия Шайхета, Сергея Шиманского, а также снимки замечательных фотокорреспондентов — Бориса Уткина, Сергея Коршунова, Сергея Струнникова, Марка Редькина, Георгия Липскерова.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

Посетить выставку можно до 23 августа 2020 года со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

С 25 июля экскурсии будут проводиться каждый час с 12:00 до 17:00. На экскурсию допускаются группы не более 5-и человек, соблюдение масочного режима и социальной дистанции обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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