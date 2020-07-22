Жители Южной части Тулы просидят без воды целые сутки

22 Июль 2020 2020-07-21T17:14:10+03:00

Для туляков будут раздавать бесплатную питьевую и техническую воду

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В Южной части Тулы снова планируют отключить воду почти на целые сутки с 22 по 23 июля. Так, туляки останутся без водоснабжения с 08:00 22 июля по 08:00 23 июля. Причиной тому станут плановые работы на Масловско-Песоченского водозаборе.

Совсем холодную воду планируют отключить в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов, южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя».

Пониженное давление будет в следующих населеных пунктах: Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо- Басово, Скуратовских поселках, д.Варваровка, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, воинском городке Берники, д.Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово. В Мясново, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

В связи с этим, 22 июля в Туле будет организована подача питьевой и технической воды. Адреса пунктов выдачи можно посмотреть на сайте администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU