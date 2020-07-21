2020-07-21T17:12:09+03:00
Общество

С 22 июля улица Демонстрации в Туле снова станет недоступна для движения

На нескольких участках дороги будет проходить плановый ремонт
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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С 22 июля улица Демонстрации в Туле снова станет недоступна для движенияС 22 июля улица Демонстрации в Туле снова станет недоступна для движенияФото: Алексей ФОКИН
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Улицу Демонстрации в Туле снова будут перекрывать с 22 июля и полноценно откроют для движения только 25 июля. Дело в том, что на нескольких участках дорог будут проводить плановые ремонтные работы асфальтного покрытия.

В связи с этим по улице Демонстрации запретят остановку, стоянку и движение транспорта на следующих участках:

- с 8:00 22 июля до 22:00 23 июля на участке от ул. Лейтейзена до ул. Ленина;

- с 8:00 24 июля до 22:00 25 июля на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина.

Автобусы № 12 и № 55 будут ходить по изменённой схеме.

Маршрут№12 - Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская":

ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

Маршрут №55 - Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново):

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Фрунзе - ул. Первомайская - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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