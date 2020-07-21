В Тульской области обнаружили семь очагов бешенства

21 Июль 2020 2020-07-21T16:50:50+03:00

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В Туле снова подвели итоги по мониторингу очагов бешенства на территории всего региона за последние полгода. Так в 2020 году было обнаружено всего семь таких точек, которые располагаются в семи разных районах области.

Также, в Тульской области зарегистрировано 12 случаев бешенства домашних животных, которые были лабораторно подтверждены. В прошлом году было установлено 13 случаев.

Отметим, что бешенство у животных — тема актуальная даже в современном мире. Особенно стоит внимание уделять своим питомцам в летний период. Поэтому региональный Роспотребнадзор советует жителям области внимательно следить за гигиеной, правильным выгулом домашнего питомца, а также за активизацией других очагов бешенства среди других животных.

ИСТОЧНИК KP.RU