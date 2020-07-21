В Тульской области в ассенизаторском колодце был найден мертвый мужчина

21 Июль 2020 2020-07-21T16:59:53+03:00

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В понедельник, 20 июля, на ассенизаторском колодце, расположенном на приусадебном участке в Богородицке, было обнаружено тело 64-летнего мужчины. По предварительной информации, при осмотре колодца он упал вниз и задохнулся токсичными газами.

По данному факту Богородицким межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU