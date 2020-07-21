В Тульской области в ассенизаторском колодце был найден мертвый мужчина
Следственным отделом проводится комплекс проверочных мероприятий
Фото: Архив "КП"
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В понедельник, 20 июля, на ассенизаторском колодце, расположенном на приусадебном участке в Богородицке, было обнаружено тело 64-летнего мужчины. По предварительной информации, при осмотре колодца он упал вниз и задохнулся токсичными газами.
По данному факту Богородицким межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU