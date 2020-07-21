21 Июль 2020 2020-07-21T16:32:34+03:00

Жительница Тульской области доскандалилась с мужем до девяти месяцев в тюрьме Фото: Алексей ФОКИН

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В Узловском районном суде вынесли приговор местной жительнице за умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Установлено, что зимой, 17 февраля этого года, с 16:20 до 16:50 по мск 35-летняя злоумышленница находилась у себя дома в Узловой вместе со своим мужем. Между супругами «разгорелся» скандал, в ходе которого женщина взяла в руки нож и ударила своего благоверного в область грудной клетки. Тем самым она причинила ему лёгкий вред здоровью с кратковременным его расстройством.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU