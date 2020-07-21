В Тульской области нашли мертвым без вести пропавшего мужчину

21 Июль 2020 2020-07-21T15:37:29+03:00

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На одной из заброшенных дач в районе села Высоцкое был найден мертвым 47-летний мужчина, который находился в розыске как без вести пропавший. На его теле были обнаружены признаки насильственной смерти.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин ориентировал личный состав на проведение комплекса необходимых оперативных мероприятий и отработку всех версий произошедшего. Осуществление работы он взял под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU