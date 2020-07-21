В Тульской области пенсионерка дала в долг мошеннику

21 Июль 2020 2020-07-21T15:01:43+03:00

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В Веневском районе 84-летняя женщина встретила в подъезде неизвестного, который представился ее знакомым.Собеседник попросил одолжить ему на небольшой срок 5 тысяч рублей в связи со срочной необходимостью. Женщина согласилась и отдала деньги.

Спустя несколько дней она рассказала родственникам об одолженной сумме, которую никак не возвращают. Тогда и выяснилось: никто из знакомых не брал денег у пенсионерки в долг, а она оказалась жертвой обмана. Потерпевшая обратилась в полицию. В отделе МВД устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU