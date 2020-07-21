2020-07-21T14:29:39+03:00
Происшествия

Житель Тульской области украл сумку у посетительницы городского кафе

В полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия
Мария ВЛАСОВА
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В Венёве 20-летняя посетительница одного из городских кафе лишилась сумки. Она оставила ее без присмотра на стуле. Этим воспользовался злоумышленник и забрал сумку, в которой лежали деньги и банковские карты.

Преступника вычислили по записям камер видеонаблюдения. Полицейские задержали 63-летнего безработного ранее судимого мужчину. Он признался в содеянном. В полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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