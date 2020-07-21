2020-07-21T14:08:49+03:00
Происшествия

Владельца салона красоты в Туле оштрафовали за нарушение санитарных правил

Также отсутствовали доказательства соблюдения графика уборки
Мария ВЛАСОВА
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Суд признал предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

В салоне красоты «Алмаз» в журнале измерения температуры сотрудников последняя запись поставлена в мае, что свидетельствует об отсутствии обеспечения контроля за состоянием здоровья персонала.

Также в салоне отсутствует прибор измерения температуры бесконтактным способом. В холле салона красоты, у ресепшена и в месте, где установлены диваны для клиентов, ожидающих своей очереди, не нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

В салоне красоты имеется отдельная комната для приема пищи персоналом салона, однако данная комната не оборудована раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. Кроме того, в салоне отсутствует журнал уборки или какие-либо иные доказательства соблюдения графика уборки.

Предпринимателю назначен штраф в размере 50 000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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