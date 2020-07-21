Туляк за экстремистское стихотворение в соцсетях заплатит штраф
Мужчина нарушил требования о запрете пропаганды и публичного демонстрирования экстремистских информационных материалов
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Туляк признан виновным по статье «производство и распространение экстремистских материалов».
Мужчина разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» стихотворение, внесенное в федеральный список экстремистских информационных материалов.
Эта информация была свободна и доступна для просмотра пользователями соцсети.
Мужчина оштрафован на 1 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU