Туляк за экстремистское стихотворение в соцсетях заплатит штраф

21 Июль 2020 2020-07-21T12:57:26+03:00

Мужчина нарушил требования о запрете пропаганды и публичного демонстрирования экстремистских информационных материалов

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Туляк признан виновным по статье «производство и распространение экстремистских материалов».

Мужчина разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» стихотворение, внесенное в федеральный список экстремистских информационных материалов.

Эта информация была свободна и доступна для просмотра пользователями соцсети.

Мужчина оштрафован на 1 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU