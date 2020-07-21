В тульских театрах возобновился репетиционный процесс

21 Июль 2020 2020-07-21T11:25:42+03:00

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В тульских театрах снова начались репетиционные процессы после длительного коронавирусного перерыва. Все репетиции проходят по рекомендациях Роспотребнадзора. Напомним, что открытие театрального сезона в Туле состоится 2 сентября 2020 года.

Соскучившихся по театру туляков ждет более 25 премьер. Так, например, в Тульском академическом театре драмы покажут спектакль «Мнимый больной» по Мольеру, в ТЮЗе – «Двенадцать стульев», в Театре кукол– «Финист – Ясный сокол», в Узловском молодежном театре – «Вождь краснокожих». Билеты на спектакли нового сезона начнут продаваться в театральных кассах уже в первой декаде августа.

Отмеим, что 2 сентября откроется сезон в ТЮЗе, затем в кукольном театре, а в академическом театре драмы - в октябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU