21 Июль 2020 2020-07-21T10:37:40+03:00

Многие туляки из Мясново остались без света 21 июля Фото: Алексей ФОКИН

В Туле снова отключили электроэнергию из-за плановых работ

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Сегодня, 21 июля, в Туле многим жителям различных округов отключили электричество. Это связано с проведением плановый ремонтно-профилактических работ.

Так, с 09:00 до 17:00 без света останутся сегодня следующие адреса:

ул. Пирогова, 20, 15-а, 17 к. 5; ул. Колетвинова, 6-а, 6, 2; Хлебная пл., 8, 12, 8 к. 8, 8-а,

ул. Металлургов, 46-а, 44-б, 43, 42, 46, 38, 34, 36-а,

ул. Н. Руднева, 69 - БСС "МТС",

ул. Шухова, 6, 6-б, 4, 2, 4-б, 4-а, 6-а, 14-а, 10-б, 12, 14; ул. Каракозова, 65, 66; ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б; ул. Немцова, 10; ул. Кольцова, 1-а, 3-а,

Мясново: ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48-54; 10-й пр-зд, 21, 22; 11-й пр-зд, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а; 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22; 10-й пр-зд, 21, 22,

ул. Шевченко, 17, 19, 21, 23, 38, 38-а, 40, 44, 46, 48, 50; ул. Щорса, 4-36 (чётн.), 3-31 (нечётн.); ул. Фурманова, 3-а, 3-10; ул. Станиславского, 55, 57, 65, 67; ул. Железняка, 14-а, 16-а, 1-20; ул. Циолковского, 20, 22, 53; ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22,

ул. Котовского, 1-7 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Шевченко, 27-37 (нечётн.), 52-в, 52-56 (чётн.); ул. Лазо, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн..); ул. Станиславского, 69-71,

ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 26,

Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10; ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а; ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а; ул. Громова, 41-69 (нечётн.), 26-38 (чётн.), 28-а, 30-а, 30-б, 34-а, 45-а, 47-а, 49-а, 59-а, 61-а, 63-а, 55-а, 57-а; ул. Н. Краснослободская, 15-а; ул. Переходная, 1, 2, 3,

Мясново: ул. Н. Краснослободская, 1-а-к, 2-а-д, 2, 6, 8-а, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 53-а, 53-б; ул. Громова, 15-39 (нечётн.), 6-24 (чётн.), 24-а, 24-б, 24-в; ул. Переходная, 4, 5, 6,

Мясново: ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а; ул. Ликбеза, 3, 9, 15, 17, 19, 27, 31,

Мясново: ул. В. Студёнка, 23-а, 24, 50-а, 59-а, 62-а, 66-а, 63-а, 68-а, 67-а, 21, 26, 34, 38, 40, 42, 48-60, 64-72 (чётн.), 25-67 (нечётн.); ул. Н. Студёнка, 29-63 (нечётн.), 10-60 (чётн.), 37-а, 47-а, 53-а, 53-б, 55-а, 57-а,

п. Угольный: ул. Кирпичная, 39-б, 39-а, 40, 42, 43, 38.

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