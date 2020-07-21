в центре Тулы столкнулись "Лексус" и инкассаторская машина
В ДТП никто не пострадал
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Сегодня утром, 21 июля, на проспекте Ленина в Туле возле остановки "Стадион" произошла авария, участниками которой стали машина инкассаторов и Lexus. Как сообщил «Первый тульский», бронемашина несильно, но все же врезалась в впереди идущую иномарку.
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет, а легковушка не понесла серьёзных повреждений.
Сотрудники ГАИ устанавливают все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU