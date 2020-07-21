Тульский фестиваль "День пряника" пройдет 8 августа в онлайн-формате

21 Июль 2020 2020-07-21T10:14:05+03:00

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В этом году фестиваль «День пряника» состоится в онлайн-формате. Такой вид фестиваль примет впервые из-за не совсем благополучной эпидобстановки в регионе. Так фестиваль»День пряника» состоится 8 августа 2020 года на виртуальных площадках.

В программе праздника всех участников и гостей ждёт путешествие в пряничный мир, где каждый сможет узнать уникальные рецепты изготовления тульской «вкусняшки». Помимо этого зрители смогут посетить музей пряника из стен собственного дома.

Также, в рамках фестиваля пройдет и традиционный чемпионат по скоростному кипячению самоваров, видеоэкскурсии, конкурсы и различные мастер-классы. Состоится выступление выступят Московского казачьего хора, фолк-группы «Сколот» и других коллективов.

Все мероприятия пройдут на официальном сайте «Дня пряника» и в соцсетях, а также на сайте Объединения центров развития культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU