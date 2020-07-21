2020-07-21T09:56:30+03:00
Общество

За тульскими детьми и подростками во время каникул будут серьезно наблюдать спасатели

В регионе усилят меры по предотвращению летнего детского травматизма
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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За тульскими детьми и подростками во время каникул будут серьезно наблюдать спасателиЗа тульскими детьми и подростками во время каникул будут серьезно наблюдать спасателиФото: Алексей ФОКИН
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Тульское региональное правительство обсудило меры профилактики детского травматизма в период летних каникул. Особое внимание уделили тому, что по стране участились случаи, когда дети попадают в какие-либо происшествия, что приносит им различные травмы, а иногда и летальный исход.

В связи с этим, в Тульской области по распоряжению губернатора будет усилен контроль за несовершеннолетними туляками и гостями региона. Теперь в зонах отдыха, пляжах и водоёмах и других рекреационных местах за юными отдыхающими будут пристально наблюдать сотрудники МЧС и волонтёры.

Отметим,что в этом году детский отдых организован в новом формате. Вместо летних лагерей и санаториев для детей приготовили широкую программу онлайн и офлайн мероприятий в черте региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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