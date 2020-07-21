2020-07-21T09:43:26+03:00
Звезды

В Туле основательно отремонтируют сцену ТЮЗа и театра кукол

Работу пройдут в 2021-2022 году
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области уже не первый год капитально ремонтируют и реставрируют учреждения культуры. Так, в регионе было приведено в порядок около 150 музеев, библиотек, ДК и театров. На все работы было заложено свыше 1,5 млрд рублей.

До 2024 года в Тульской области планируют отремонтировать не меньше 5 домов культы и 3 детских школ, а строить не меньше 4-х заведений в год, также построить центр культурного развития и фондохранилище, основательно отремонтировать 2 государственных театра, создать 4 виртуальных концертных зала.

Так в рамках культурного преображения области, в конце этого года будут выделены средства на строительство фондохранилища художественного музея. Работы планируют проходить в течение двух лет. А также, в 2021-2022 году в Туле модернизируют сцену ТЮЗа и Государственного театра кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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