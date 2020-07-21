21 Июль 2020 2020-07-21T09:18:15+03:00

21 июля в Туле прольется дождь и "разогреет" до +23 градусов Фото: Алексей ФОКИН

Прогноз погоды на 21 июля 2020 года

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Сегодня, 21 июля, в Туле ожидается облачная погода с прояснениями, а также днём и вечером ожидаются кратковременные дожди. В дневное время температура воздуха поднимется до +22...23 градусов, а вечером столбик термометра обещает показать +17...+22 градуса.

Ветер будет дуть умеренный северо-западный со скоростью 5,0м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы — 738 мм.рт.ст.

Завтра, 22 июля, в Туле снова ожидаются дожди, а температура воздуха достигнет +21 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU