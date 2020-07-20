В Тульской области сократилось число пациентов с пневмонией

20 Июль 2020 2020-07-20T17:57:56+03:00

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В Тульской области за прошедшую неделю число пациентов, госпитализированных с пневмонией, уменьшилось на 23%. Об этом сообщил на заседании регионального штаба по коронавирусу руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев

Такая тенденция сохраняется 5 неделю. Коэффициент распространения также снизился и составляет 0,8. При этом сохраняется высокий охват тестирования жителей Тульской области. Уже обследовано более 170 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU