В Тульской области сократилось число пациентов с пневмонией
Такая тенденция сохраняется 5 неделю
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В Тульской области за прошедшую неделю число пациентов, госпитализированных с пневмонией, уменьшилось на 23%. Об этом сообщил на заседании регионального штаба по коронавирусу руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев
Такая тенденция сохраняется 5 неделю. Коэффициент распространения также снизился и составляет 0,8. При этом сохраняется высокий охват тестирования жителей Тульской области. Уже обследовано более 170 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU