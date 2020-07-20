20 Июль 2020 2020-07-20T17:54:25+03:00

С 20 июля туляки переходят на новое приложение для оплаты парковок Фото: Алексей ФОКИН

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С сегодняшнего дня, с 20 июля, туляки больше не смогут воспользоваться приложением «Парковки Тулы». Сама программа перестала функционировать как отдельное приложение.

Теперь, чтобы оплатить парковку тулякам необходимо воспользоваться программой «Горпарковки». Там содержится тот же функционал, что и в «Парковки Тулы», плюсом имеет возможность воспользоваться приложением еще в 13 городах России.

Для входа в «Горпарковки» можно использовать свой старый логин и пароль от приложения «Парковки Тулы». При этом в личном кабинете у пользователя будет в сохранности старые заслуги - счёт и история всех операций.

ИСТОЧНИК KP.RU