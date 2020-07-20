2020-07-20T17:47:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области в числе заболевших коронавирусом более 600 медиков

Все они заразились во время работы, оказывая помощь пациентам
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Тульской области 602 медика заболели коронавирусом. Все они заразились от своих пациентов, которым оказывали помощь. Треть медработников получили страховые выплаты.

В настоящее время в регионе в больницах проходят лечение 730 человек. В реанимации с подтвержденным COVID-19 находятся 46 человек, 14 из которых подключены с аппарату ИВЛ. Из 1 440 коек на сегодня свободно 710.

Отметим, что в Тульской области продолжает возобновляться работа стационаров, госпиталей и поликлиник. Прием пациентов начал главный корпус областной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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