В Тульской области в числе заболевших коронавирусом более 600 медиков

20 Июль 2020 2020-07-20T17:47:47+03:00

Все они заразились во время работы, оказывая помощь пациентам

Изменить размер текста: A A

В Тульской области 602 медика заболели коронавирусом. Все они заразились от своих пациентов, которым оказывали помощь. Треть медработников получили страховые выплаты.

В настоящее время в регионе в больницах проходят лечение 730 человек. В реанимации с подтвержденным COVID-19 находятся 46 человек, 14 из которых подключены с аппарату ИВЛ. Из 1 440 коек на сегодня свободно 710.

Отметим, что в Тульской области продолжает возобновляться работа стационаров, госпиталей и поликлиник. Прием пациентов начал главный корпус областной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU