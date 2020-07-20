Четыре тульских детсада стали образцовыми во Всероссийском конкурсе
Четыре тульских детских сада стали лучшими во Всероссийском смотр-конкурсе «Образцовый детский сад 2019-2020». В мероприятии приняли участие 48 дошкольных заведений со всей страны.
Так в число лучших детских садов вошли четыре учреждения Тульской области:
- МБОУ «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского»;
- Дошкольное отделение «Радость моя» (МБОУ «Центр образования № 22 – Лицей искусств»);
- Дошкольное отделение «КОЛИБРИ» (МБОУ «Центр образования № 34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова»);
- «Тульский детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья».
Конкурс проводился с целью поощрения дошкольных организаций, для мотивации новых профессиональных достижение, популяризации и внедрение новых подходов к школьному образованию.
ИСТОЧНИК KP.RU