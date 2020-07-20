20 Июль 2020 2020-07-20T17:25:15+03:00

Четыре тульских детсада стали образцовыми во Всероссийском конкурсе Фото: Алексей ФОКИН

Все учреждения участвовали в конкурсе «Образцовый детский сад 2019-2020»

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Четыре тульских детских сада стали лучшими во Всероссийском смотр-конкурсе «Образцовый детский сад 2019-2020». В мероприятии приняли участие 48 дошкольных заведений со всей страны.

Так в число лучших детских садов вошли четыре учреждения Тульской области:

- МБОУ «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского»;

- Дошкольное отделение «Радость моя» (МБОУ «Центр образования № 22 – Лицей искусств»);

- Дошкольное отделение «КОЛИБРИ» (МБОУ «Центр образования № 34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова»);

- «Тульский детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Конкурс проводился с целью поощрения дошкольных организаций, для мотивации новых профессиональных достижение, популяризации и внедрение новых подходов к школьному образованию.

ИСТОЧНИК KP.RU