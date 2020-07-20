20 Июль 2020 2020-07-20T17:17:42+03:00

22 июля Южная часть Тулы снова останется "обезвоженной" на целые сутки Фото: Алексей ФОКИН

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22 июля жители Южной части Тулы снова останутся на сутки без холодной воды. И снова причиной ограничения станет плановый ремонт на Масловско-Песоченского водозаборе. «Обезвоженными» туляки останутся с 08:00 22 июля по 08:00 23 июля.

Так, в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов, южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя» будет ограничена подача воды.

А пониженное давление воды будет в поселке Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо- Басово, Скуратовских поселках, д.Варваровка, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, воинском городке Берники, д.Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово. В Мясново, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU