В Тульской области оперштаб по коронавирусу будет работать до конца года
В правительстве региона обсудили меры по недопущению распространения COVID-19
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В Тульской области оперативный штаб по борьбе с коронавирусом будет работать до конца года. Это одна из мер, которая призвана помочь избежать обострения эпидобстановки.
Также поручено обеспечить наличие коек в больницах. В случае ухудшения обстановки за период от 3 до 7 дней оборудовать новые места, в том числе с кислородной поддержкой.
Кроме того, сформировать перечень учреждений, которые могут быть перепрофилированы в случае обострения эпидобстановки.
Сейчас многие жители отдыхают за пределами региона. Также Тульскую область посещают туристы.
ИСТОЧНИК KP.RU