В Тульской области оперштаб по коронавирусу будет работать до конца года

20 Июль 2020 2020-07-20T17:16:52+03:00

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В Тульской области оперативный штаб по борьбе с коронавирусом будет работать до конца года. Это одна из мер, которая призвана помочь избежать обострения эпидобстановки.

Также поручено обеспечить наличие коек в больницах. В случае ухудшения обстановки за период от 3 до 7 дней оборудовать новые места, в том числе с кислородной поддержкой.

Кроме того, сформировать перечень учреждений, которые могут быть перепрофилированы в случае обострения эпидобстановки.

Сейчас многие жители отдыхают за пределами региона. Также Тульскую область посещают туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU