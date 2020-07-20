В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы, сильного ветра и дождя

20 Июль 2020 2020-07-20T16:59:24+03:00

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Сегодня, 20 июля, на территории Тульской области в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток местами ожидается гроза с порывами ветра 12-17 м/с и кратковременный дождь. Такие данные предоставили региональные гидрометеорологи.

Сотрудники МЧС России по Тульской области напоминают тулякам о соблюдении правил личной безопасности во время неблагоприятных погодных условиях.

При грозе рекомендуется:

- по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.

- не прятаться под высокие деревья (особенно одинокие);

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре следует:

- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

ИСТОЧНИК KP.RU