2020-07-20T16:21:52+03:00
Общество

Как школьники могут провести летние каникулы

Для детей запланированы различные мероприятий как в формате онлайн, так и на свежем воздухе
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Тульской области из-за ограничений, связанных с коронавирусом, с конца учебного года для школьников продолжает действовать специальный проект «Каникулы-онлайн». В летний период существование такого проекта для детей особенно востребовано. «Каникулы-онлайн» включают в себя проведение интернет-уроков по правилом безопасности, викторины, виртуальные экскурсии, игры и многое другое.

Расписание занятий обновляется еженедельно. Сейчас в него добавились и новые формы мероприятий, которые предполагают как онлайн-занятия, так и активность на свежем воздухе с соблюдением требований Роспотребнадзора. Так, до конца августа на муниципальном уровне запланировано боле 4,5 тыс. соревнований, фестивалей, экскурсий и иных досуговых мероприятий, в том числе в рамках дворовых площадок и подростковых клубов на открытом воздухе.

На август для школьников в разных муниципалитетах педагогами областного эколого-биологического центра и областного центра детского творчества запланирован цикл выездных мероприятий и мастер-классов. Предполагается, что такие занятия пройдут на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Кроме того, в августе детский технопарк «Кванториум» организует День открытых дверей по всем направлениям, а также хакатон по промышленному дизайну.

Занятия в дистанционном формате по-прежнему продолжат существовать. На онлайн-площадках организованы различные викторины, виртуальные экскурсии, сюжетно-ролевые игры, мастер-классы, онлайн-игротека, познавательные программы, конкурсы фотографий, виртуальные выставки рисунков, этикет-классы для детей, онлайн-обзоры и конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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