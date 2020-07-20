2020-07-20T15:41:54+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП пострадал 91 ребенок

Такая цифра была сформирована за последние полгода в регионе
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области в ДТП пострадал 91 ребенокВ Тульской области в ДТП пострадал 91 ребенокФото: Алексей ФОКИН
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По данным региональной Госавтоинспекции, за последние полгода в Тульской области было зафиксировано 75 случаев ДТП, в которых поучаствовали и несовершеннолетние жители региона. В этих авариях 86 детей получили различные травмы и трое погибли. Также, в 10 случаях аварии пострадали по вине самих детей.

В большинстве случаев дети являлись именно пассажирами в том или ином транспортном средстве. Из 46 случаев в 7 водители нарушали правила перевозки детей. Особенно большой травматизм у детей возникает именно в летний период. Так, например, многи дети передвигаются на роликах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах, электросамокатах и других современных средствах, которые не обладают системой безопасности и могут стать причиной ДТП и любых других травм.

В связи с этим, сотрудники Госавтоинспекции постоянно напоминают взрослым и детям о важности соблюдения ПДД, проводя тематические рейды и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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