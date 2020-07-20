В Тульской области 36-летний мужчина убил своего товарища в ходе пьяной ссоры
Киреевский следственным отделом возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя за убийство другого местного жителя.
А смертельное преступление произошло 17 июля этого года. В этот день злоумышленник находился в одном из домов по улице Центральная населенного пункта Большие Калмыки Киреевского района. Там, в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своим знакомым и в ходе конфликта нанес ему множество колото-резаных ран в шею и грудную клетку. Потерпевший скончался в скором времени, находясь уже в реанимационном отделении. Преступника же задержали сотрудники полиции и заключили под стражу.
На данный момент следователи осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU