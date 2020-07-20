2020-07-20T14:57:31+03:00
Происшествия

Туляка накажут за оскорбительный комментарий в отношении местного полицейского

Мужчина оставил нелицеприятный отзыв о полицейском в видеоролике в соцсетях
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Туляка накажут за оскорбительный комментарий в отношении местного полицейскогоТуляка накажут за оскорбительный комментарий в отношении местного полицейскогоФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Тульский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины за то, что тот оскорбил представителя власти на своей станице в социальной сети.

А дело, по версии следствия, обстояло так: вечером 12 мая этого года подозреваемый, находясь у себя дома в поселке Толстовские дачи в Туле, просмотрел опубликованный в соцсетях видеоролик, где к сотрудники УМВД России по г. Туле составляют протокол об административном правонарушении в отношении одного гражданина. После просмотра мужчина оставил под видеозаписью оскорбительный комментарий в отношении сотрудников полиции от имени своей личной страницы. Тем самым мужчина не только оскорбил представителя власти при исполнении, но ещё и подорвал его авторитет.

Так, "смельчака" ждет либо выплата штрафа, либо обязательные или исправительные работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как школьники могут провести летние каникулы
В Тульской области в ДТП пострадал 91 ребенок
В Тульской области 36-летний мужчина убил своего товарища в ходе пьяной ссоры
Туляка накажут за оскорбительный комментарий в отношении местного полицейского
В Тульской области мотоциклист на "Кавасаки" сбил 17-летнего парня
В Тульской области в ДТП пострадали 7-летняя и 10-летняя девочки
В Тульской области в смертельном ДТП скончалась автоледи на "Ладе"
В Туле на М-2 пьяный водитель"Ситроена" врезался в "Нексию"
В Туле на улице Ложевая пьяный водитель "Нексии" въехал в "Лексус"
В Тульской области на М-2 "Газ" сбил 17-летнего парня
В зооуголке Центрального парка Тулы поселилась маленькая косуля Боня
В Туле на улице Кутузова молодой водитель сбил пешехода
Тульская полицейская мотогруппа поймала восемь мотоциклистов-нарушителей