Туляка накажут за оскорбительный комментарий в отношении местного полицейского

20 Июль 2020 2020-07-20T14:57:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Тульский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины за то, что тот оскорбил представителя власти на своей станице в социальной сети.

А дело, по версии следствия, обстояло так: вечером 12 мая этого года подозреваемый, находясь у себя дома в поселке Толстовские дачи в Туле, просмотрел опубликованный в соцсетях видеоролик, где к сотрудники УМВД России по г. Туле составляют протокол об административном правонарушении в отношении одного гражданина. После просмотра мужчина оставил под видеозаписью оскорбительный комментарий в отношении сотрудников полиции от имени своей личной страницы. Тем самым мужчина не только оскорбил представителя власти при исполнении, но ещё и подорвал его авторитет.

Так, "смельчака" ждет либо выплата штрафа, либо обязательные или исправительные работ.

ИСТОЧНИК KP.RU