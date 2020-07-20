В Тульской области мотоциклист на "Кавасаки" сбил 17-летнего парня
Молодого человека пришлось госпитализировать
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Вчера вечером, 19 июля, на трассе М-2 в Плавском районе просзошло столкновение мотоцикла и несовершеннолетнего пешехода, что обернулось для последнего госпитализацией.
Так, 19 июля в 17-40 на 249 километре автодороги М-2 «Крым», Плавского района 35-летний водитель мотоцикла «Kawasaki ZR-7» сбил 17-летнего парня на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU