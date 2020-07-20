2020-07-20T14:40:47+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП пострадали 7-летняя и 10-летняя девочки

После оказания помощи их отпустили домой
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В воскресенье, 19 июля, в Одоевском районе произошло ДТП с участием одного отечественного автомобиля, кювета и сигнального столба.

Так, 19 июля в 16-30 на 76-ом километре автодороги «Тула–Белев» в Одоевском районе, ехал «ВАЗ–21124» под управлением 43-летнего мужчины. По данным ГА, мужчина сначала врезался в сигнальный столб из-за чего потом съехал в правый кювет.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, а также 7-летняя и 10-летняя девочки. Дети получили различные травмы, но однако после получения медпомощи были отпущены домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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