20 Июль 2020 2020-07-20T14:28:24+03:00

В Тульской области в смертельном ДТП скончалась автоледи на "Ладе" Фото: материалы пресс-служб

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В субботу, 18 июля, в Чернском районе на трассе М-2 произошло смертельное ДТП. Так, дорогу не поделили «Лада Калина» и «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом «Krone».

Все произошло в 10-45 на 298-ом километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе. По предварительным данным, по дороге двигался отечественный автомобиль под управлением 41-летней женщины, которая по неустановленным причинам врезалась в иномарку с прицепом, за рулем которой находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП 41-летний пассажир отечественной «ласточки» , который после оказания медпомощи был отпущен. А вот женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU