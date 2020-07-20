2020-07-20T14:28:24+03:00
Происшествия

В Тульской области в смертельном ДТП скончалась автоледи на "Ладе"

Авария произошла 18 июля 2020 года в Чернском районе
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области в смертельном ДТП скончалась автоледи на "Ладе"В Тульской области в смертельном ДТП скончалась автоледи на "Ладе"Фото: материалы пресс-служб
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В субботу, 18 июля, в Чернском районе на трассе М-2 произошло смертельное ДТП. Так, дорогу не поделили «Лада Калина» и «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом «Krone».

Все произошло в 10-45 на 298-ом километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе. По предварительным данным, по дороге двигался отечественный автомобиль под управлением 41-летней женщины, которая по неустановленным причинам врезалась в иномарку с прицепом, за рулем которой находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП 41-летний пассажир отечественной «ласточки» , который после оказания медпомощи был отпущен. А вот женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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