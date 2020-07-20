В Туле на М-2 пьяный водитель"Ситроена" врезался в "Нексию"

20 Июль 2020 2020-07-20T14:11:36+03:00

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Поздно вечером 17 июля на трассе М-2 в Тульской области произошло ДТП. Участниками происшествия стали пьяный водитель автомобиля «Citroen С4» и пострадавшее авто «Daewoo Nexia».

Так, 17 июля в 23:30 на 170-ом километре автодороги М-2 «Крым» на территории Тулы двигался «Citroen С4», под управлением нетрезвого 32-летнего мужчины (0,771 мг/л). По предварительной информации, «хмельной» водитель врезался в попутный «Daewoo Nexia», за рулём которого находился 29-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали: водитель-виновник, который получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен, а также 23-летний и 25-летний пассажиры «Daewoo Nexia». 23-летнего молодого человека госпитализировали, а второго парня отпустили после оказания медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU