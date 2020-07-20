2020-07-20T14:08:05+03:00
Происшествия

В Туле на улице Ложевая пьяный водитель "Нексии" въехал в "Лексус"

В ДТП пострадал сам же водитель-нарушитель
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле на улице Ложевая пьяный водитель "Нексии" въехал в "Лексус"В Туле на улице Ложевая пьяный водитель "Нексии" въехал в "Лексус"Фото: материалы пресс-служб
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В прошедшею пятницу, 17 июля, днем на улице Ложевой в Туле произошло ДТП. Участниками его стали пьяный водитель на «Daewoo Nexia» и пострадавший «Lexus RX».

Днем 17 июля в 14:50 на улице Ложевой 40-летний водитель «Daewoo Nexia», находясь за рулем в состоянии «нестояния» (1.012 мг\л) врезался в спокойно стоящих «Lexus RX», за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП «виновник торжества» получил различные травмы, однако после оказания медпомощи был отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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