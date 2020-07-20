20 Июль 2020 2020-07-20T12:53:04+03:00

В Тульской области на М-2 "Газ" сбил 17-летнего парня Фото: материалы пресс-служб

Пешехода увезли в больницу с различными травмами

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу, 17 июля, в ночное время на М-2 в Чернском районе произошло ДТП, участниками которого стали отечественное авто и несовершеннолетний пешеход.

Так, в 00:10 по мск на 287-ом километре автодороги М-2 «Крым» Чернского района, 40-летний водитель автомобиля «ГАЗ 2834», сбил 17-летнего парня. По предварительной информации, пешеход шел по правой обочине, по походу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU