В Туле на улице Кутузова молодой водитель сбил пешехода

20 Июль 2020 2020-07-20T12:19:51+03:00

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19 июля в Пролетарском районе Тулы произошло ЧП — иномарка «Рено Логан» сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Происшествие произошло вечером около 21:20 по мск на улице Кутузова. По предварительным данным, 22-летний водитель иномарки сбил неизвестного мужчину, переходившего дорогу, не соблюдая правила ПДД и не по «зебре».

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU