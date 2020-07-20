В Туле на улице Кутузова молодой водитель сбил пешехода
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте
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19 июля в Пролетарском районе Тулы произошло ЧП — иномарка «Рено Логан» сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Происшествие произошло вечером около 21:20 по мск на улице Кутузова. По предварительным данным, 22-летний водитель иномарки сбил неизвестного мужчину, переходившего дорогу, не соблюдая правила ПДД и не по «зебре».
В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU