Тульская полицейская мотогруппа поймала восемь мотоциклистов-нарушителей

20 Июль 2020 2020-07-20T12:11:08+03:00

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За прошедшею неделю, с 13 по 19 июля, тульская мотогруппа сотрудников ГИБДД мониторила безопасное движение на дорогах областного центра. Так, в течение недели полицейские выявили и пресекли около 42 нарушения ПДД. Из них 8 правонарушений относятся к водителям мототранспорта.

Так, из выявленных мотонарушений самыми частыми стали:

Управление транспортным средством без документов — 1 случай; У1 - за управление транспортным средством без мотошлема — 1 случай; Управление транспортным средством без водительского удостоверения — 2 случая; Нарушение правил использования световыми приборами, звуковыми сигналами — 1 случай; 1 - за управление транспортным средством без полиса ОСАГО (ст.12.37 КоАП РФ);

Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановки — 1 случай;

Управление ТС без государственных регистрационных знаков — 1 случай; На всех нарушителей были составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU