В Тульской области за полгода погибло 19 детей

20 Июль 2020 2020-07-20T11:58:32+03:00

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По данным регионального правительства, в течение 2020 года в Тульской области погибло 19 несовершеннолетних детей. При этом семерым из них не было и одного года от роду, а петяро — утонули в водоемах. Утонули 5 несовершеннолетних.

Помимо этого, около 8500 человек получили травмы. Помимо этого были установлены случаи асфиксии, отравления ядовитыми веществами, угарным газом, гибель детей в результата ДТП. Замечены и случаи с участием детей в опасных для жизни зданиях.

Для того, чтобы сократить ЧП с участием детей, в регионе ведётся мониторинг опасных зданий, устранено 55000 опасных элементов. Для недопущения и устранения возможных происшествий с тульскими родителями ведутся постоянные беседы о безопасном поведении их детей во время прогулок в поле и вне поля зрения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU