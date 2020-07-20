В Тульской области нашли пропавшего 12-летнего жителя Щекино

20 Июль 2020 2020-07-20T11:20:33+03:00

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18 июля в Щекино начались поиски пропащего ребёнка, который в этот же день ушёл из дома и так и не вернулся. Однако, поиски не были долгими, и уже 19 июля он был найден.

На поимки 12-летнего Волошина Рамыша отправились полицейские и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». По предварительной информации, ребёнок просто сбежал из дома.

Противоправных действий в отношении него не обнаружено. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному «побегу».

ИСТОЧНИК KP.RU