В Тульской области нашли пропавшего 12-летнего жителя Щекино
Ребенок совершил побег из дома
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18 июля в Щекино начались поиски пропащего ребёнка, который в этот же день ушёл из дома и так и не вернулся. Однако, поиски не были долгими, и уже 19 июля он был найден.
На поимки 12-летнего Волошина Рамыша отправились полицейские и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». По предварительной информации, ребёнок просто сбежал из дома.
Противоправных действий в отношении него не обнаружено. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному «побегу».
ИСТОЧНИК KP.RU