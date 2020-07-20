В Туле прошел новый "Вечерний дозор" для родителей, детей и подростков Фото: материалы пресс-служб

В Туле сотрудники ОГИБДД, УМВД, представители администрации города и другие общественники снова вышли в традиционный рейд «Ночной дозор». Так, в вечернее время правоохранители и добровольцы провели проверку и профилактику по улицам областного центра.

В вечернее время сотрудники напомнили гуляющим родителям с детьми о правилах безопасности в общественных местах, на улицах города, в том числе в тёмное время суток.

Особое внимание уделили подросткам, напомнив о правилах управления вело - и мототранспортом, а также об обязательном использовании световозвращающих элементов в тёмное время суток.