2020-07-20T10:37:43+03:00
Происшествия

Тульские полицейские остановили 80 нетрезвых водителей на дорогах региона

На всех были составлены протоколы и выписаны штрафы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульские полицейские остановили 80 нетрезвых водителей на дорогах регионаТульские полицейские остановили 80 нетрезвых водителей на дорогах регионаФото: Алексей ФОКИН
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С 13 по 19 июля тульские сотрудники ГИБДД снова вышли уделяли особое внимание соблюдению ПДД на дорогах региона. Так в ходе своей работы ими было выявлено 44 416 нарушений.

Из них 80 водителей попались в руки полицейским за своё нетрезвое состояние. Из этого количества нетрезвых водителей, 46 - привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 25 - за отказ от медосвидетельствования, 9 - ранее уже наказывались за подобные нарушения

ГАИ напоминает, что за «хмельное» вождение водителю грозит штраф от 30 000 рублей, лишение права управлять транспортом от 1,5 до 2 лет, а в некоторых случаях могут лишить и свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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