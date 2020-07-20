Более 44 тысяч водителей-нарушителей поймали на тульских дорогах за семь дней

20 Июль 2020 2020-07-20T10:28:32+03:00

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На прошедшей неделе, с 13 по 19 июля, тульские полицейские снова наблюдали за соблюдением ПДД на дорогах региона, а так же выявляли и пересекали водителей-нарушителей. Так, за неделю было выявлено 44 416 нарушений.

Самыми частыми из них стали:

- превышение установленной скорости - 42 273 случая;

- нарушение требований по перевозке детей - 68 случаев;

- непредоставление преимущества во время движения другим участникам движения - 68 случаев;

- управление транспортом с ранее лишёнными правами - 14 случаев;

- чрезмерная тонировка - 30 случаев;

- нетрезвое вождение - 80 случаев;

- иные нарушений правил ПДД - 1883 случаев.

Помимо этого, 175 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU