Более 44 тысяч водителей-нарушителей поймали на тульских дорогах за семь дней
На прошедшей неделе, с 13 по 19 июля, тульские полицейские снова наблюдали за соблюдением ПДД на дорогах региона, а так же выявляли и пересекали водителей-нарушителей. Так, за неделю было выявлено 44 416 нарушений.
Самыми частыми из них стали:
- превышение установленной скорости - 42 273 случая;
- нарушение требований по перевозке детей - 68 случаев;
- непредоставление преимущества во время движения другим участникам движения - 68 случаев;
- управление транспортом с ранее лишёнными правами - 14 случаев;
- чрезмерная тонировка - 30 случаев;
- нетрезвое вождение - 80 случаев;
- иные нарушений правил ПДД - 1883 случаев.
Помимо этого, 175 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU